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Barrio residencial Kiryat yovel pinuy binuy

Jerusalén, Israel
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$1,05M
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ID: 38357
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

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Apartamento en venta en Jerusalén, en el distrito de Kiryat Yovel. Edificio en Tama 38/2 (demolición y construcción nueva) con la gran constructora Ezorim. Hoy el apartamento está en la planta baja: 87m2 + 12m2 de terraza + jardín (no en la pestaña). Después de Tama 38 el apartamento será: 117m2 + terraza + estacionamiento + bodega. Precio: 3 190 000 sh

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Jerusalén, Israel
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