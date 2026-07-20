  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod

Barrio residencial A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod

Asdod, Israel
de
$1,706
;
9
Dejar una solicitud
ID: 38618
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rambam

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Sublime penthouse 5 pieces spacieux avec piscine privee terrasse vue mer et proximite immediate de la mer programme neuf petit immeuble recent pour clients exigeants
Eilat, Israel
de
$1,30M
Barrio residencial Ramat aviv gimel calme absolu
Tel-Aviv, Israel
de
$1,80M
Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,28M
Barrio residencial A 2 minutes de la mer proche royal beach
Tel-Aviv, Israel
de
$1,51M
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux proche de la mer renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$980,720
Está viendo
Barrio residencial A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Asdod, Israel
de
$1,706
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$606,800
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$2,72M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Jerusalem holyland bait vagan
Barrio residencial Jerusalem holyland bait vagan
Barrio residencial Jerusalem holyland bait vagan
Barrio residencial Jerusalem holyland bait vagan
Barrio residencial Jerusalem holyland bait vagan
Mostrar todo Barrio residencial Jerusalem holyland bait vagan
Barrio residencial Jerusalem holyland bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,12M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir