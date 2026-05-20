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Barrio residencial Tout le charme de lancien

Jerusalén, Israel
de
$3,90M
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ID: 36771
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Dina, 8

Sobre el complejo

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? Apartamento en venta – Quartier Baka, rue Boaz En un callejón pintoresco y tranquilo, cerca de cafés y comodidades, en la planta baja de una encantadora casa árabe, 3 habitaciones con una superficie de unos 90 m2, que comprende 2 baños con aseo + 1 aseo independiente. La propiedad tiene una entrada privada y un patio de 30 m2 para uso exclusivo. El interior tiene unas escaleras, y se puede modificar según sea necesario. Una propiedad rara en uno de los barrios más buscados de Jerusalén.

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Jerusalén, Israel
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