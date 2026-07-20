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Barrio residencial Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion

Rishon LeZion, Israel
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ID: 38277
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Zeev Jabotinsky

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? En el corazón del popular distrito de Kiryat Ganim ¿Unico dúplex? ? ¡Una rara oportunidad que no viene al mercado todos los días! Dúplex 7 habitaciones ~ 143 m2 Se divide de forma inteligente en 2 viviendas, con 2 entradas separadas del edificio. ✔️ Apartamento de 4 habitaciones con terraza de unos 20 m2 – gana alrededor de 8.000 / mes. ✔️ Apartamento de 2 habitaciones con terraza en la azotea – gana alrededor de 5.000 al mes. ? ¡Ingresos mensuales de aproximadamente 13.000! ✨ Posibilidad de seguir disfrutando de los ingresos de alquiler, o de reunir las dos unidades para encontrar un amplio dúplex de 7 habitaciones. ✔️ Completamente renovado. ✔️ 2 plazas de aparcamiento registradas en Tabou. ✔️ Flexible – ideal para inversores, familias o cualquier persona que busque ingresos pasivos mientras reside en el sitio. ? Ubicación de la búsqueda en Kiryat Ganim. Reservado para compradores serios – una transacción con alto potencial con ingresos desde el primer día!

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