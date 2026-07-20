Barrio residencial Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion

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? En el corazón del popular distrito de Kiryat Ganim
¿Unico dúplex?
? ¡Una rara oportunidad que no viene al mercado todos los días!
Dúplex 7 habitaciones ~ 143 m2
Se divide de forma inteligente en 2 viviendas, con 2 entradas separadas del edificio.
✔️ Apartamento de 4 habitaciones con terraza de unos 20 m2 – gana alrededor de 8.000 / mes.
✔️ Apartamento de 2 habitaciones con terraza en la azotea – gana alrededor de 5.000 al mes.
? ¡Ingresos mensuales de aproximadamente 13.000!
✨ Posibilidad de seguir disfrutando de los ingresos de alquiler, o de reunir las dos unidades para encontrar un amplio dúplex de 7 habitaciones.
✔️ Completamente renovado.
✔️ 2 plazas de aparcamiento registradas en Tabou.
✔️ Flexible – ideal para inversores, familias o cualquier persona que busque ingresos pasivos mientras reside en el sitio.
? Ubicación de la búsqueda en Kiryat Ganim.
Reservado para compradores serios – una transacción con alto potencial con ingresos desde el primer día!
Localización en el mapa
Rishon LeZion, Israel
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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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