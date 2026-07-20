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Barrio residencial Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak

Bnei Brak, Israel
de
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ID: 38756
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bnei Brak
  • Dirección
    Baal Shem Tov, 24

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Bnei Brak, Israel
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