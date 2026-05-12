Barrio residencial A ne pas manquer au centre bon emplacement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing neuf projet de qualite

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Usted está buscando un nuevo proyecto en netanya cerca del mar y el famoso Kikar
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya.
El proyecto se encuentra en el centro de la ciudad de netanya más precisamente en Bellinsson Street
Cerca de todo
Características del proyecto
El proyecto Bellinsson está construido en varios dunams
Los prestigiosos edificios residenciales estarán rodeados de jardines y parques privados en la residencia
El proyecto Bellinsson cumple todas las normas ambientales y económicas
Un hermoso vestíbulo con una altura de 6 metros
Presentará un puesto de guardia y decoración por un designado
3 ascensores de lujo ultra rápidos y modernos
El proyecto está acompañado por una Garantía
Características del apartamento
Apartamento de 5 habitaciones con una superficie de
124m2 más una terraza de 16m2
Apartamento de 5 habitaciones con una superficie de
135 m2 más una terraza de 22m2
Servicio interior muy lujoso
Azulejos de granito de porcelana 80/80 o 100/100
Azulejos de granito porcelana en las habitaciones o suelo de parquet para elegir.
Azulejos, parquet o teca
Aire acondicionado centralizado última generación.
Puertas interiores de alta calidad
Elección de la cocina, entre las mejores empresas del mercado, plan de trabajo de mármol
Azulejos de baño hasta el techo
Inodoros colgantes
Home cinema preparation
Tiendas eléctricas en toda la casa
Válvula mezcladora de calidad
Apartamento vendido con plaza de aparcamiento
Edición Junio 2028
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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