Barrio residencial A ne pas manquer au centre bon emplacement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing neuf projet de qualite

Usted está buscando un nuevo proyecto en netanya cerca del mar y el famoso Kikar Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto se encuentra en el centro de la ciudad de netanya más precisamente en Bellinsson Street Cerca de todo Características del proyecto El proyecto Bellinsson está construido en varios dunams Los prestigiosos edificios residenciales estarán rodeados de jardines y parques privados en la residencia El proyecto Bellinsson cumple todas las normas ambientales y económicas Un hermoso vestíbulo con una altura de 6 metros Presentará un puesto de guardia y decoración por un designado 3 ascensores de lujo ultra rápidos y modernos El proyecto está acompañado por una Garantía Características del apartamento Apartamento de 5 habitaciones con una superficie de 124m2 más una terraza de 16m2 Apartamento de 5 habitaciones con una superficie de 135 m2 más una terraza de 22m2 Servicio interior muy lujoso Azulejos de granito de porcelana 80/80 o 100/100 Azulejos de granito porcelana en las habitaciones o suelo de parquet para elegir. Azulejos, parquet o teca Aire acondicionado centralizado última generación. Puertas interiores de alta calidad Elección de la cocina, entre las mejores empresas del mercado, plan de trabajo de mármol Azulejos de baño hasta el techo Inodoros colgantes Home cinema preparation Tiendas eléctricas en toda la casa Válvula mezcladora de calidad Apartamento vendido con plaza de aparcamiento Edición Junio 2028