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Barrio residencial A louer phenomenal cottage avec piscine a ashdod youd zayin

Asdod, Israel
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$20,000
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ID: 35714
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Pnina

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