Barrio residencial Produit rare balcon souccah vue ouverte et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

En el codiciado distrito de David HaReuveni en Jerusalén, en el corazón de un ambiente religioso de alta calidad, se revela un apartamento que encarna perfectamente el equilibrio entre la comodidad moderna y la forma de vida judía. Esta espaciosa 4 habitaciones de unos 100 m2, en excelente estado, se encuentra en una planta alta y disfruta de una vista sin obstáculos, así como un brillo excepcional gracias a sus dos exposiciones norte y este. El espacio al aire libre ofrece dos agradables balcones que incluyen un verdadero balcón Soccah, permitiendo vivir las vacaciones en condiciones ideales. El apartamento también cuenta con un Mamad, un aparcamiento privado sótano, una gran bodega, calefacción por suelo radiante y un ascensor Shabat. El edificio está de pie, bien mantenido, y el bien está inmediatamente disponible, lo que lo convierte en una rara oportunidad para una familia religiosa que busca comodidad, luz y un entorno de vida privilegiado.