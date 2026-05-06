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Barrio residencial Produit rare balcon souccah vue ouverte et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$1,24M
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ID: 36030
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    David HaReuveni, 25

Sobre el complejo

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En el codiciado distrito de David HaReuveni en Jerusalén, en el corazón de un ambiente religioso de alta calidad, se revela un apartamento que encarna perfectamente el equilibrio entre la comodidad moderna y la forma de vida judía. Esta espaciosa 4 habitaciones de unos 100 m2, en excelente estado, se encuentra en una planta alta y disfruta de una vista sin obstáculos, así como un brillo excepcional gracias a sus dos exposiciones norte y este. El espacio al aire libre ofrece dos agradables balcones que incluyen un verdadero balcón Soccah, permitiendo vivir las vacaciones en condiciones ideales. El apartamento también cuenta con un Mamad, un aparcamiento privado sótano, una gran bodega, calefacción por suelo radiante y un ascensor Shabat. El edificio está de pie, bien mantenido, y el bien está inmediatamente disponible, lo que lo convierte en una rara oportunidad para una familia religiosa que busca comodidad, luz y un entorno de vida privilegiado.

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Jerusalén, Israel
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