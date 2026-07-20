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Barrio residencial Duplex proche mer vieux nord

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38385
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ruppin, 35

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Dúplex en venta en Tel-Aviv, en el Viejo Norte, a pocos pasos del mar. 4a planta con ascensor en medio piso. 60m2 + 26m2 de terrazas abiertas al cielo. 2.5 habitaciones. Mamad. También hay una terraza de 18m2 con jacuzzi y cocina exterior con uso exclusivo pero no en el catastro/tabo. Silencioso y muy brillante. Alquilado a 8.600 sh/mes. Precio: 3 790 000 sh.

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