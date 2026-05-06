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Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa

Tel-Aviv, Israel
de
$4,23M
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6
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ID: 36006
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Hativat Kiryati, 12

Sobre el complejo

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Nueva / lujosa villa de 300m2 + jardín y spa ubicación excepcional excelente calidad / precio ratio Piscina y gimnasio

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Tel-Aviv, Israel
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