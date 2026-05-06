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Barrio residencial Appartement renove de 3 pieces superficie 70m bayit vegan jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$850,000
6/5/26
$850,000
5/5/26
$845,000
;
3
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ID: 35624
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRav Uziel, 50

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Renovado 3 ambiente apartamento 70m2 - Bayit Vegan Jerusalem En la segunda planta, exposición este-oeste Salón, comedor, cocina 2 dormitorios, 1 ducha, 2 aseos Aire acondicionado, vajilla, parrilla, puerta blindada 1 estacionamiento Renovado hace 2 años Precio: 2 500 000 (Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que es 2% HT) Para más información o para organizar una visita, Llámanos enseguida.

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Jerusalén, Israel
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