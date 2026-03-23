Barrio residencial Espaces de bureaux givat shaul

Nuevo en el mercado en venta en el distrito de Givat Shaul a la entrada de Jerusalén vía la autopista 16, a los pies de la futura línea de tranvía verde prevista para principios de 2026, en el proyecto de oficinas modernas la Torre de Águilas también conocida como Migdal HaNesharim. Una torre de 9 pisos (con una adición de 8 pisos adicionales en progreso) con suntuoso hall de entrada, guardia y plazas de aparcamiento subterráneo disponibles para alquiler. En la séptima planta, nueva oficina y después del trabajo equipado con aire acondicionado central y electricidad. Superficie bruta de 141m2 con cocina americana. Posibilidad de agrupar en la misma meseta otras dos oficinas para llegar a una superficie total de 551m2 en cifras brutas. Vista frontal de los montes de Jerusalén. Los cargos son 17,5 NIS por m2 por mes, el precio es 18.000 shekels por m2 negociable antes del IVA. Entrada inmediata.