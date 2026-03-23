Barrio residencial Espaces de bureaux givat shaul

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Nuevo en el mercado en venta en el distrito de Givat Shaul a la entrada de Jerusalén vía la autopista 16, a los pies de la futura línea de tranvía verde prevista para principios de 2026, en el proyecto de oficinas modernas la Torre de Águilas también conocida como Migdal HaNesharim. Una torre de 9 pisos (con una adición de 8 pisos adicionales en progreso) con suntuoso hall de entrada, guardia y plazas de aparcamiento subterráneo disponibles para alquiler. En la séptima planta, nueva oficina y después del trabajo equipado con aire acondicionado central y electricidad. Superficie bruta de 141m2 con cocina americana. Posibilidad de agrupar en la misma meseta otras dos oficinas para llegar a una superficie total de 551m2 en cifras brutas. Vista frontal de los montes de Jerusalén. Los cargos son 17,5 NIS por m2 por mes, el precio es 18.000 shekels por m2 negociable antes del IVA. Entrada inmediata.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo