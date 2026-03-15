  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Haut standing

Barrio residencial Haut standing

Netanya, Israel
de
$1,35M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34954
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,94M
Barrio residencial Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Asdod, Israel
de
$3,92M
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya
Netanya, Israel
de
$2,35M
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Está viendo
Barrio residencial Haut standing
Netanya, Israel
de
$1,35M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,48M
Venta exclusiva En el corazón de la ciudad, 57 rue Melchett Cerca de Ben Zion Boulevard y a pocos pasos de Rothschild Boulevard En un nuevo edificio boutique Magnífico ático dúplex, con buen gusto 4 habitaciones, 5a planta, vista oeste 112 m2 + unos 32 m2 soleados terrazas Nivel inferior: …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Affaire en or
Barrio residencial Affaire en or
Barrio residencial Affaire en or
Barrio residencial Affaire en or
Jerusalén, Israel
de
$695,970
Un apartamento muy bien situado en la popa frente al makolet Buenos días. Binouy de pino avanzado (gran potencial para beneficio) Muy rápidamente encomiable
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$862,125
En el corazón del auténtico y buscado por el distrito de Nahlaot, este apartamento renovado de 54 m2 ofrece una rara calidad de vida a pocos pasos del mercado Mahane Yehuda y del centro de la ciudad. Situado en la primera planta (20 pasos), consta de un luminoso salón con cocina abierta, una…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir