Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

Venta exclusiva – Apartamento reciente, Bat Yam
Una rara oportunidad para vivir en paz en el corazón de Bat Yam, en una calle tranquila y agradable, cerca de todas las comodidades.
Características de la propiedad:
• Superficie de vivienda : 83 m2
• Balcón: 5 m2
• Cuarto asegurado (Mamad) con vestidor
• Amplia suite principal con vestidor y baño privado
• Cocina moderna
• Apartamento reciente en un edificio de calidad
Ubicación ideal – cerca:
• Cerca de la Avenida Ha'Atsmaout y su paseo verde
• A pocos minutos de la playa
• Cerca del tranvía
• Acceso rápido al transporte público
Supermercados
• Escuelas
• Cafés, tiendas y otros servicios
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
