Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

Venta exclusiva – Apartamento reciente, Bat Yam Una rara oportunidad para vivir en paz en el corazón de Bat Yam, en una calle tranquila y agradable, cerca de todas las comodidades. Características de la propiedad: • Superficie de vivienda : 83 m2 • Balcón: 5 m2 • Cuarto asegurado (Mamad) con vestidor • Amplia suite principal con vestidor y baño privado • Cocina moderna • Apartamento reciente en un edificio de calidad Ubicación ideal – cerca: • Cerca de la Avenida Ha'Atsmaout y su paseo verde • A pocos minutos de la playa • Cerca del tranvía • Acceso rápido al transporte público Supermercados • Escuelas • Cafés, tiendas y otros servicios