Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

  2. Israel
  3. Bat Yam
  Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

Bat Yam, Israel
$689,387
10
ID: 34902
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

Sobre el complejo

Venta exclusiva – Apartamento reciente, Bat Yam Una rara oportunidad para vivir en paz en el corazón de Bat Yam, en una calle tranquila y agradable, cerca de todas las comodidades. Características de la propiedad: • Superficie de vivienda : 83 m2 • Balcón: 5 m2 • Cuarto asegurado (Mamad) con vestidor • Amplia suite principal con vestidor y baño privado • Cocina moderna • Apartamento reciente en un edificio de calidad Ubicación ideal – cerca: • Cerca de la Avenida Ha'Atsmaout y su paseo verde • A pocos minutos de la playa • Cerca del tranvía • Acceso rápido al transporte público Supermercados • Escuelas • Cafés, tiendas y otros servicios

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

