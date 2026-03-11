  1. Realting.com
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Jerusalén, Israel
$3,76M
4
ID: 34128
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRav Mutsafi, 6

Sobre el complejo

New Project Ramat Sharet Jerusalem border Bet Veigan Compuesto por 2 edificios de 19 y por debajo de 7 plantas, que comprenden muchas tiendas en la planta baja, un enorme jardín de terraza, 3 ascensores cada uno (incluyendo 2 de babat), hacnesset de apuestas, gimnasio... Transmitible mayo 2029 3 habitaciones 80m2 con terraza de 10m2 3 habitaciones 85m2 con terraza 10m2 3,5 habitaciones 86m2 con terraza 10m2 Con sótano y estacionamiento Precio desde 3.400.000sh Por encima de las tiendas hay apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones 4 habitaciones 97m2 con terraza de 12m2 con sótano y 2parkings Precio desde 4.100.00sh 5 habitaciones 120m2 con terraza de 11m2 Precios por piso , desde 4.857.000sh con sótano y 2 plazas de aparcamiento 5 habitaciones con 2 plazas de aparcamiento y una bodega 118m2 y 120m2 terraza Precio 6.200.000sh Ático 6 habitaciones 133m2 con hermosa terraza de 133m2, posibilidad de piscina 6 habitaciones 156m2 con hermosa terraza de 130m2 posibilidad de hacer una piscina Precio 12,000,000 sh Método de pago :2 20%-80% 15% en la firma, el saldo que se dividirá varias veces Nota: los precios pueden estar sujetos a cambios (Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que es 2% H.taxes) Para más información o para organizar una visita,

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

