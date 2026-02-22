  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

Tel-Aviv, Israel
de
$5,64M
;
15
Dejar una solicitud
ID: 33594
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Esta lujosa propiedad en las prestigiosas Torres Yoo de Tel Aviv ofrece una experiencia de vida excepcional gracias a su diseño sofisticado y ubicación privilegiada. Creado por el famoso arquitecto Orly Shrem, el apartamento se extiende más de 313 m2 en una planta alta del icónico edificio diseñado por Philippe Starck, con dos balcones de 12 m2 cada uno. Merging two apartments in one, the space enjoys high ceilings and impressive views of the city and the sea. El apartamento totalmente amueblado incluye un amplio salón de doble altura, una suntuosa suite principal con balcón privado y sauna húmeda, un dormitorio adicional actualmente utilizado como oficina, una habitación interior segura (Mamad) transformado en un vestidor, así como una cocina de diseño equipada con electrodomésticos de alta gama de las mejores marcas del mundo. Los residentes de las torres de Yoo disfrutan de comodidades exclusivas como un salón de negocios, un lujoso spa con un gimnasio totalmente equipado, una piscina semi-olímpica, seguridad 24 horas y áreas exteriores impecablemente mantenidas. Esta propiedad ofrece una combinación perfecta de elegancia, funcionalidad y comodidad para aquellos que buscan un estilo de vida extraordinario. Estacionamiento : 3 Póngase en contacto con nosotros para más detalles y para organizar una visita a este apartamento.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$467,115
Barrio residencial Grand jardin
Ascalón, Israel
de
$799,425
Barrio residencial Villa a renover potentiel construction
Jerusalén, Israel
Precio en demanda
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Asdod, Israel
de
$623,865
Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Tel-Aviv, Israel
de
$5,33M
Está viendo
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israel
de
$5,64M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$811,965
En Har Homa, en una calle tranquila y buscada, este apartamento de 3 habitaciones ofrece una rara calidad de vida gracias a sus tres exposiciones brillantes (todo pero norte) y su terraza de 9 m2 con vista abierta. Situado en la cuarta planta de un edificio reciente con ascensor Shabbat, la …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$987,525
Venta exclusiva: Calle Micha, Viejo Norte, Vista tranquila y Fronteriza En un edificio clasificado, típico de Tel Aviv, en el segundo piso, un hermoso apartamento de 2 habitaciones brillante y bien conservado. Superficie de unos 60 m2 + soleada terraza de unos 7 m2. El apartamento, bañado e…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Mostrar todo Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Hadera, Israel
de
$1,44M
BZH Nueva exclusividad, en la categoría « COLECCIÓN » French Department of RE/MAX Hadera ✨¿Estás soñando con una casa nueva, de clase alta y sin trabajo perfecta para tu familia? ¡Aquí está! ✨ Casa de 6 habitaciones (165 m2), ✨ Casa como nueva – sólo 3 años! ✨ Situado en la zona muy popular…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir