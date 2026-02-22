  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme

Barrio residencial Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme

Jerusalén, Israel
de
$1,43M
;
Barrio residencial Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
1
Dejar una solicitud
ID: 33607
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Magnífico apartamento, 4 dormitorios + una unidad alquilada al lado del apartamento, permiso para eliminar un balcón de la habitación, impresionantes vistas

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,22M
Barrio residencial Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Ascalón, Israel
de
$695,970
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$438,900
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$526,680
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Está viendo
Barrio residencial Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Jerusalén, Israel
de
$1,43M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,36M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Bat Yam, Israel
de
$539,220
En el corazón de Bat Yam, en una calle central muy popular, este apartamento goza de una ubicación ideal: a solo 400 metros del mar y cerca de todas las comodidades de la vida cotidiana, tiendas y transporte. Apartamento 3 habitaciones luminoso 74m2 3a planta con ascensor Ubicación central,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bel appartement
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bel appartement
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bel appartement
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bel appartement
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bel appartement
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bel appartement
Ascalón, Israel
de
$620,730
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir