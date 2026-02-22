  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
;
3
ID: 33550
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Espectacular ático en un nuevo edificio (2021) – Cerca de Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin Situado en la calle Gruzenberg, a pocos pasos del mercado, la playa y los lugares más vibrantes de Tel Aviv, este raro ático ofrece una mezcla perfecta de lujo, comodidad y ubicación privilegiada. Detalles de la propiedad: 3 habitaciones (2 dormitorios, incluyendo una habitación segura Mamad + salón) 2 baños 4a planta con ascensor 92,2 m2 dentro 28,2 m2 de terraza soleada 83,3 m2 de azotea privada 2 plazas de aparcamiento privado (sistema robotizado) Espacio en la azotea: Jacuzzi privado Cocina al aire libre y barbacoa Zona Un espacio exterior perfecto para recibir, relajarse y disfrutar de la vista de la ciudad. Precio: 10.500.000 Para una visita exclusiva y más detalles, contacte con Premium Real Estate.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Tel-Aviv, Israel
de
$1,55M
Este exclusivo apartamento de dos habitaciones, situado en el corazón de la tranquila calle Rashi de Tel Aviv, ofrece una oportunidad excepcional para vivir en uno de los barrios más populares de la ciudad. Forma parte de un nuevo proyecto de 6 plantas con sólo 16 apartamentos, garantizando …
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Situado en la calle Molcho, justo en Neve Tzedek, sus tiendas, encanto y ambiente, este apartamento goza de un ambiente urbano agradable, cerca de tiendas, cafés, transporte público y todas las comodidades de la vida cotidiana. La calle Molcho es apreciada por su calma residencial, mientras …
Ra'anana, Israel
de
$1,75M
En el centro de Raanana. Apartamento dúplex en el tercer piso. Immense sala de estar. Atico apartamento mucho encanto. Vista del parque. La calle pide mucho. Aparcamiento
