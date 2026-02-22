Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer

Situado en la muy popular calle Bograshov, a sólo 2 minutos a pie del mar, esto apartamento representa una oportunidad excepcional en el corazón de Tel Aviv. Detalles de la propiedad Superficie: 68 m2 bien arreglado Planta: 1 de cada 4 (sin ascensor) Orientación: Este – luminoso apartamento toda la mañana Habitaciones: 3 amplias y funcionales habitaciones Balcón: pequeño balcón ideal para sus cafés matutinos o una zona de lectura Baño: moderno, reformado con buen gusto Principales activos Lugar buscado, en el corazón de la vida urbana de Tel Aviv A pocos pasos de la playa, paseo marítimo y calles comerciales Entorno animado, cerca de cafeterías, restaurantes y galerías de arte Excelente potencial de alquiler en una de las zonas más buscadas de la ciudad