  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem

Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$10,973
20/2/26
$10,973
29/6/25
$9,832
;
10
Dejar una solicitud
ID: 26565
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Bat Yam, Israel
de
$906,015
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$811,965
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$909,150
Barrio residencial Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Tel-Aviv, Israel
de
$1,47M
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Jerusalén, Israel
de
$840,180
Está viendo
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$10,973
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
Venta en el distrito de Bavli 20 Herzog Street En el décimo piso de un edificio bien mantenido. Vista sin estructura y brillo excepcional. 4 piezas de 117 m2 que se pueden convertir en 5. Una suite parental y muchas instalaciones de almacenamiento. Estancia muy espaciosa, ideal para una fam…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haifa, Israel
de
$818,795
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Oferta especial para el lanzamiento: pagar 400.000 у ahora, y el resto - según un plan especial más cercano al asentamiento, y sin referencia al índice. El número de apartamentos y la duración de la acción son limitados.Acerca del proyectoCerrado barrio boutique en la intersección de Shoshan…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Mostrar todo Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Jerusalén, Israel
de
$1,19M
Apartamento 3 habitaciones, 71 m2, completamente renovado – Situado en una ubicación estratégica entre las calles King George y Bezall, en el punto de encuentro de los barrios Rehavia y Nahlaot, y a pocos pasos del mercado Mahane Yehuda. Terraza de 7 m2, en la 4a planta con ascensor. Apartam…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir