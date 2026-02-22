  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Luxueux proche de la mer vue sur la mer

Barrio residencial Luxueux proche de la mer vue sur la mer

Ascalón, Israel
de
$2,51M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33706
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
ático abierto mar, 5 habitaciones espacio habitable 175sq m Balcón de unos 70 m2 en el nivel de entrada Sala de estar y zona de cocina aprox. 75 m2 Balcón superior aprox. 230 m2 Suite parental con balcón y armaduras incorporadas Altura de techo 3.20 metros 16a planta fuera de 16 Boi armarios integrados en las habitaciones Aparcamiento subterráneo Más detalles y reserva a la propiedad por teléfono 0546233343 Dan Real Estate Consultant

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Ascalón, Israel
de
$617,595
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Ra'anana, Israel
de
$1,75M
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$4,389
Barrio residencial Affaire en or
Jerusalén, Israel
de
$695,970
Está viendo
Barrio residencial Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$2,51M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$1,77M
RAANANA - Distrito Neve Zemer, DRAFT HIGH QUALITY ¡Un nuevo proyecto en uno de los barrios más buscados de Raanana! En proyecto de alta gama de 2 edificios de 5 y 7 plantas Apartamento 6 habitaciones 156m2 + 12m2 terraza planta 5 , 2 parking y 1 bodega : Proyecto de permiso validado Gara…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement renove de quatre pieces
Barrio residencial Appartement renove de quatre pieces
Barrio residencial Appartement renove de quatre pieces
Barrio residencial Appartement renove de quatre pieces
Barrio residencial Appartement renove de quatre pieces
Mostrar todo Barrio residencial Appartement renove de quatre pieces
Barrio residencial Appartement renove de quatre pieces
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Mostrar todo Barrio residencial Terrasse soucca
Barrio residencial Terrasse soucca
Ascalón, Israel
de
$526,680
Apartamento de 4 habitaciones muy espacioso en la zona de agamim avrc terraza soucca
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir