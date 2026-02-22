Barrio residencial Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman

En el dinámico barrio de Talpiot, en el corazón del centro de negocios de Jerusalén, descubra oficinas modernas de 180 m2, divididas en 7 espacios de trabajo independientes y una gran sala de reuniones. Situado en la primera planta con ascensor, estas habitaciones también cuentan con balcón privado. Ideal para una empresa que busca un espacio funcional, inmediatamente operativo y cerca de las carreteras principales. Disponible inmediatamente.