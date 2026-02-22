  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman

Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman

Jerusalén, Israel
de
$2,665
;
6
ID: 33421
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

En el dinámico barrio de Talpiot, en el corazón del centro de negocios de Jerusalén, descubra oficinas modernas de 180 m2, divididas en 7 espacios de trabajo independientes y una gran sala de reuniones. Situado en la primera planta con ascensor, estas habitaciones también cuentan con balcón privado. Ideal para una empresa que busca un espacio funcional, inmediatamente operativo y cerca de las carreteras principales. Disponible inmediatamente.

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Jerusalén, Israel
de
$2,665
