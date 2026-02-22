Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Nueve en venta
Exclusivo
Ubicado en la calle Weizmann 93-97 (Pinkas)
En un nuevo proyecto de alta calidad firmado Tzemach Hammerman y el grupo Rozio!
Arquitecto: Gidi Bar Orian
Cerca de Hayarkon Park
Apartamento renovado de 4 habitaciones con arquitectura de alto nivel
En el quinto piso con vista abierta
Superficie : 96 m2 + balcón de 15 m2
Aparcamiento subterráneo
Reubicación: 1o trimestre 2026
Developments:
Cocina Schuller
Placard
Fiscal de la oficina
Aire acondicionado VRF
¡Acompañamiento de un arquitecto interior hasta la entrega!
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
