  4. Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon

Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon

Tel-Aviv, Israel
$2,10M
3
ID: 33567
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Nueve en venta Exclusivo Ubicado en la calle Weizmann 93-97 (Pinkas) En un nuevo proyecto de alta calidad firmado Tzemach Hammerman y el grupo Rozio! Arquitecto: Gidi Bar Orian Cerca de Hayarkon Park Apartamento renovado de 4 habitaciones con arquitectura de alto nivel En el quinto piso con vista abierta Superficie : 96 m2 + balcón de 15 m2 Aparcamiento subterráneo Reubicación: 1o trimestre 2026 Developments: Cocina Schuller Placard Fiscal de la oficina Aire acondicionado VRF ¡Acompañamiento de un arquitecto interior hasta la entrega!

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Tel-Aviv, Israel
de
$1,24M
Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Netanya, Israel
de
$1,51M
Barrio residencial Vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$579,975
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Bat Yam, Israel
de
$539,220
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,10M
Otros complejos
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israel
de
$1,44M
Tel Aviv – Frishman Cerca de las playas, Dizengoff y todas las comodidades del centro de la ciudad. Apartamento 2 habitaciones con volúmenes excepcionales : • un total de 81 m2 • Sala de estar de 50 m2 permitiendo una configuración en 3 piezas • 2 baños • Exposición sudeste, muy brillante …
Agencia
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
Venta – Apartamento 2 habitaciones , Tel Aviv Distrito : Lev HaIr Nord / Lev Tel Aviv Superficie: 46 m2 Planta: 5/5 con ascensor Precio: 3.600.000 Descubre este apartamento de 2 habitaciones situado en el corazón vibrante de Tel Aviv, en la esquina de Nahalat Binyamin y Gruzenberg. Instalado…
Agencia
Immobilier.co.il
Ascalón, Israel
de
$736,725
Agencia
Immobilier.co.il
