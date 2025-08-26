Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, apartamentos de 3 a 5 habitaciones, consta de 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas
Proyecto Nueve dic 2026
Los espacios públicos existentes se desarrollarán y se convertirán en espacios verdes con nuevas y amplias aceras, un nuevo centro cultural que incluye un cine que enriquecerá la calidad de vida de los residentes del proyecto y los residentes de Kiryat Hayovel.
Algunos ejemplos de precios:
3 habitaciones 82m2, balcón 12m2 Precio: 2.884.000sh
4 habitaciones, 83, 85 o 94m2, balcón 12m2
Precio desde 2.959.000sh
5 piezas, y 6 piezas también disponibles
Los precios no incluyen las tarifas de nuestra agencia
Para más información o para organizar una visita,
Llámanos inmediatamente a los siguientes números: 054 946 1963
Nota: en el caso de un Proyecto de Construcción, las fotos y los planes sólo se publican con fines informativos, y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo