Obra nueva en venta en Nahariah

Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Nahariya, Israel
de
$705,375
Akhziv — Superb 5 habitaciones en venta Vista panorámica del mar 125 m2 + terraza 20 m2 (vista de mar) Ascensor • Estacionamiento • Mamad
Immobilier.co.il
Barrio residencial Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Barrio residencial Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Nahariya, Israel
de
$808,830
En el nuevo distrito de Akhziv, hermoso apartamento 5 habitaciones de unos 120m2 con terraza de 20m2 y hermosa vista al mar. Situado en el sexto piso en 8, incluye bodega, aparcamiento, 2 ascensores
Immobilier.co.il
Nahariya, Israel
de
$311,933
Apartamento 3 habitaciones 70m2 en pequeño edificio de 3 plantas situado en zona residencial cerca de tiendas a menos de 10 minutos a pie de la estación y el centro. Apartamento alquilado por 4 años
Immobilier.co.il
