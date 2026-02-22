  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Nahariya
  4. Barrio residencial Special investisseur

Barrio residencial Special investisseur

Nahariya, Israel
de
$311,933
;
5
Dejar una solicitud
ID: 33542
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento 3 habitaciones 70m2 en pequeño edificio de 3 plantas situado en zona residencial cerca de tiendas a menos de 10 minutos a pie de la estación y el centro. Apartamento alquilado por 4 años.

Localización en el mapa

Nahariya, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans un bel immeuble dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand haut standing investi luxueux magnifique proche de l
Bat Yam, Israel
de
$1,56M
Barrio residencial Vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$579,975
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Tiberíades, Israel
de
$3,51M
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$924,825
Está viendo
Barrio residencial Special investisseur
Nahariya, Israel
de
$311,933
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Barrio residencial Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Barrio residencial Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Barrio residencial Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Barrio residencial Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Barrio residencial Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,232
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$815,100
Apartamento 2 habitaciones de 40 m2 Situado en la primera planta de la calle Dizengoff, cerca de Jabotinsky, en el corazón de Tel Aviv. La zona ofrece una vida urbana completa, combinando tiendas, cafeterías, restaurantes y accesibilidad. La propiedad fue diseñada por un arquitecto, con di…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$526,680
apartamento 4 piezas dimri 3a planta vista gage bien mantenido proyecto de calidad sólo 2 para compensar
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir