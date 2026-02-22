  1. Realting.com
Barrio residencial Vue sur la mer

Nahariya, Israel
$705,375
9
ID: 33747
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya

Sobre el complejo

Akhziv — Superb 5 habitaciones en venta Vista panorámica del mar 125 m2 + terraza 20 m2 (vista de mar) Ascensor • Estacionamiento • Mamad

Localización en el mapa

Nahariya, Israel
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$940,500
Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
Barrio residencial Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Israel
de
$457,710
Barrio residencial Villa a renover potentiel construction
Jerusalén, Israel
Precio en demanda
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,36M
Otros complejos
Barrio residencial Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,957
Agencia
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
Apartamento en venta – Tel Aviv (Pequeña calle entre Sderot Chen y Dizengoff) Precio: NIS 7.590,000 Situado en un nuevo y moderno edificio boutique con sólo 5 residentes, este lujoso apartamento ofrece una combinación ideal de comodidad, privacidad y diseño contemporáneo, en el corazón de …
Agencia
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Exclusivo nuevo en Bnei Moshe 14 6a planta, vista abierta, 4 amplias habitaciones, ascensor y estacionamiento en Tabu, soleada terraza y sala común Apartamento de unos 103 m2 con 8 m2 terraza soleada adicional que ofrece vistas sin obstáculos Diseño arquitectónico completo y renovación (car…
Agencia
Immobilier.co.il
Realting.com
