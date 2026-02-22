  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Nahariya
  4. Barrio residencial Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces

Barrio residencial Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces

Nahariya, Israel
de
$808,830
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33464
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el nuevo distrito de Akhziv, hermoso apartamento 5 habitaciones de unos 120m2 con terraza de 20m2 y hermosa vista al mar. Situado en el sexto piso en 8, incluye bodega, aparcamiento, 2 ascensores.

Localización en el mapa

Nahariya, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$1,98M
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$909,150
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,16M
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Asdod, Israel
de
$1,35M
Barrio residencial Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Tel-Aviv, Israel
de
$1,35M
Está viendo
Barrio residencial Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Nahariya, Israel
de
$808,830
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Barrio residencial Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Barrio residencial Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Barrio residencial Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Barrio residencial Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Barrio residencial Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Barrio residencial Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Aviv, Israel
de
$3,61M
Unico dúplex 5 habitaciones en el corazón de Tel Aviv – Bograshov Situado cerca de la playa y las animadas calles del distrito de Bograshov, este dúplex ofrece un ambiente de vida ideal entre dinamismo urbano y serenidad. 5 piezas 4 habitaciones 2 baños 3 aseos 4a y 5a planta 135 m2 salón + …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Barrio residencial Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Barrio residencial Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Barrio residencial Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Barrio residencial Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Mostrar todo Barrio residencial Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Barrio residencial Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Ascalón, Israel
de
$432,630
excelente producto de inversión, tasa de no ocupación 0. Ubicación central, nuevo edificio
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$7,838
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir