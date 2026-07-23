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Pisos de obra nueva en Kiryat Gat, Israel

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Kiryat Gat, Israel
de
$562,440
Referencia: KG 100 Exclusivo Jardín 4 piezas 100 m2 + 215 m2 jardín Dos baños Clima central
Agencia
Immobilier.co.il
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