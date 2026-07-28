  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hof HaSharon Regional Council
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Hof HaSharon Regional Council, Israel

;
Tel-Aviv
461
Jerusalén
33
Netanya
40
Herzliya
2
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Barrio residencial Grand penthouse neuf du kablan a vendre proche de la mer glil yam herzliya
Barrio residencial Grand penthouse neuf du kablan a vendre proche de la mer glil yam herzliya
Barrio residencial Grand penthouse neuf du kablan a vendre proche de la mer glil yam herzliya
Subdistrito de Tel Aviv, Israel
de
$4,59M
Referencia: HR 141 Distrito: Gllil Yam, cerca del mar Magnífico ático nueve kablan 6 habitaciones con mamá en una sola planta Entrega : Final 2028 Superficie de 175 m2 Terraza de 68 m2 9a y superior planta con ascensores 3 baños 2 plazas de aparcamiento subterráneo privado Cave
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir