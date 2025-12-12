  1. Realting.com
  Israel
  Harish
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Harish, Israel

Harish, Israel
de
$308,952
Nuevo PROYECTO EXCEPTIONAL EN HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y t…
Immobilier.co.il
Harish, Israel
de
$324,890
Nuevo PROYECTO EXCEPTIONAL EN HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y t…
Immobilier.co.il
