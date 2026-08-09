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Villas en venta en West Nusa Tenggara, Indonesia

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Taliwang
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Villa en Lesser Sunda Islands, Indonesia
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Villa
Lesser Sunda Islands, Indonesia
Las villas se encuentran en una parte prometedora de South Lombok, combinando autenticidad n…
$53,000
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Villa en Sumbawa, Indonesia
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Villa
Sumbawa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 138 m²
El Rinjani Bay 1-Bedroom Pool Villa es una de las 12 villas situadas exclusivamente dentro d…
$288,750
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Villa en Taliwang, Indonesia
Villa
Taliwang, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Sumbawa villa de inversión le sitúa en una de las posiciones más extraordinarias de Indonesi…
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Villa en Taliwang, Indonesia
Villa
Taliwang, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Esta inversión inmobiliaria de Sumbawa representa la proposición de valor más fuerte en el c…
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Villa en Kute, Indonesia
Villa
Kute, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
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$129,000
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Villa en Taliwang, Indonesia
Villa
Taliwang, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
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$79,990
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Villa en Kute, Indonesia
Villa
Kute, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Villas de lujo Freehold Lombok, oportunidad en uno de los puntos de entrada más accesibles e…
$85,000
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Villa en Kute, Indonesia
Villa
Kute, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Lombok freehold boutique villas oportunidad en uno de los destinos emergentes más emocionant…
$179,000
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Villa en Kute, Indonesia
Villa
Kute, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Esta inversión inmobiliaria de Lombok representa la proposición de valor más fuerte en uno d…
$229,990
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Villa en Taliwang, Indonesia
Villa
Taliwang, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Esta villa de lujo Sumbawa representa la oferta insignia en uno de los más extraordinarios a…
$164,990
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Villa en Kute, Indonesia
Villa
Kute, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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$69,000
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Villa en Kute, Indonesia
Villa
Kute, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Esta villa de Lombok le sitúa en una de las posiciones más extraordinarias del sudeste asiát…
$139,990
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Villa en Kute, Indonesia
Villa
Kute, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Esta villa de lujo Lombok representa la oferta insignia en uno de los resorts de playa más e…
$339,990
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Villa en Selong Belanak, Indonesia
Villa
Selong Belanak, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Finca villa de 1 dormitorio con una superficie total de 200 m2. LIBRE, ideal para una pareja…
$167,500
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Villa 3 habitaciones en Kuta, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Kuta, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 1
Unique opportunity to purchase the most advantageous two bedroom villa FREEHOLD on the islan…
$197,000
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Villa en Sumbawa, Indonesia
Villa
Sumbawa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 138 m²
El Rinjani Bay 1-Bedroom Pool Villa es una de las 12 villas situadas exclusivamente dentro d…
$288,750
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Villa en Kuta, Indonesia
Villa
Kuta, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Los precios del proyecto van desde 230.000 € a 350.000 €.Un complejo turístico de lujo dirig…
$379,000
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Villa en Kuta, Indonesia
Villa
Kuta, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Número de plantas 1
Prices in the project start from $245,000 The project consists of 18 two and three bedroo…
$245,000
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Villa en Sumbawa, Indonesia
Villa
Sumbawa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 138 m²
El Rinjani Bay 1-Bedroom Pool Villa es una de las 12 villas situadas exclusivamente dentro d…
$288,750
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Villa en Lombok Utara, Indonesia
Villa
Lombok Utara, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Gili Air, una de las islas más encantadoras de Indonesia, ofrece un escape único donde bicic…
$213,500
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Villa en Lombok Utara, Indonesia
Villa
Lombok Utara, Indonesia
Dormitorios 2
En venta es una elegante villa de dos dormitorios con piscina privada en medio del mar turqu…
$700,100
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Villa en Sumbawa, Indonesia
Villa
Sumbawa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 138 m²
El Rinjani Bay 1-Bedroom Pool Villa es una de las 12 villas situadas exclusivamente dentro d…
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Villa en Lombok Tengah, Indonesia
Villa
Lombok Tengah, Indonesia
Dormitorios 3
Número de plantas 1
Descubra una espaciosa villa de 242m2 con piscina privada, jardín tropical, totalmente amueb…
$250,000
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Villa en Sumbawa, Indonesia
Villa
Sumbawa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 138 m²
El Rinjani Bay 1-Bedroom Pool Villa es una de las 12 villas situadas exclusivamente dentro d…
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Villa 2 habitaciones en Lombok Tengah, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Lombok Tengah, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 140 m²
Número de plantas 1
En venta es una lujosa villa de dos dormitorios que refleja la esencia del estilo griego med…
$386,665
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Villa en Lombok Tengah, Indonesia
Villa
Lombok Tengah, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Escapar al Paraíso y desenmascarar su Surfer InteriorDescubre las mejores villas de surf de …
$226,676
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Villa en Lombok Utara, Indonesia
Villa
Lombok Utara, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
En venta es una elegante villa de un dormitorio con una piscina tipo laguna en medio del mar…
$406,050
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Villa en Sumbawa, Indonesia
Villa
Sumbawa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 138 m²
El Rinjani Bay 1-Bedroom Pool Villa es una de las 12 villas situadas exclusivamente dentro d…
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