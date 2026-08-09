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Villas en venta en Ubud, Indonesia

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65 propiedades total found
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 278 m²
Una emocionante oportunidad de comprar 2 villas hermana de dos pisos en una villa enclavada …
$227,530
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Villa 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 2
Complejo de villa boutique en UbudEl complejo está rodeado por la selva, con vistas al río y…
$146,000
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INEST HOMES
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Villa 5 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 5 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa de tres plantas con 4 dormitorios en el corazón de Ubud (Bali)Bamboolina Villa Ubud es…
$590,000
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TekceTekce
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Área 90 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$159,000
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 234 m²
Número de plantas 2
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$195,000
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Villa 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 1/1
$255,000
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Villa 3 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 78 m²
Piso 1/1
$255,000
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Situado en medio de los exuberantes paisajes de la selva de Penestanan, Re Villas Ubud 2 es …
$249,000
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Villa 3 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 78 m²
Piso 1/1
$255,000
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 520 m²
UN GEM ARQUITECTURAL EN LA LUSH JUNGLE DE BALIExperience Twin House, una obra maestra única …
$1,43M
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Villa 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Nuevo proyecto de inversión en Bali con un ingreso garantizado del 8% durante 3 años.Ventaja…
$140,000
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Una villa excepcional de 1 dormitorio en Lodtunduh, Ubud, que ofrece vistas elevadas a la se…
$198,000
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Villa 4 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 287 m²
Número de plantas 2
Villa moderna con 3 dormitorios en el centro de Ubud, Bali!Esta elegante villa de dos planta…
$530,000
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Villa 5 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 5 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa en el corazón de la naturaleza pintoresca.Villa de diseño de 4 plantas con acabado lla…
$545,000
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Villa 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 1/1
$215,000
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 166 m²
Número de plantas 1
Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilidad y precios deben ser especificados en l…
$127,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Área 136 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$225,000
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
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Área 140 m²
Situado en medio de los exuberantes paisajes de la selva de Penestanan, Re Villas Ubud 2 es …
$249,000
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 930 m²
Villa privada con vistas a la selva cerca de Ubud con piscina infinita, Sauna & Spacious Des…
$1,35M
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Situado en medio de los exuberantes paisajes de la selva de Penestanan, Re Villas Ubud 2 es …
$255,000
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Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 430 m²
Número de plantas 2
Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilidad y precios deben ser especificados en l…
$357,000
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Villas en venta en LOYO Villas Ubud, BaliVillas de lujo en venta en un complejo único de 5 v…
$300,000
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 2
Villas en venta en LOYO Villas Ubud, BaliVillas de lujo en venta en un complejo único de 5 v…
$240,000
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Villa 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 194 m²
Número de plantas 1
Se trata de una villa moderna de 3 dormitorios con una gran parcela y terreno para la vista,…
$349,200
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Villa 3 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Número de plantas 2
Villa Cube es una villa de diseño en la primera zona de Ubud con una terraza en la azotea co…
$400,000
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Villas de flores de selva complejoUn complejo de 10 villas con un diseño único y un restaura…
$280,000
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ISIA
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
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Área 140 m²
Situado en medio de los exuberantes paisajes de la selva de Penestanan, Re Villas Ubud 2 es …
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Villa Vibe Exclusiva para el plomo en Gianyar – Sunrise, frente a la playa y vistas al campo…
$194,700
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Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 380 m²
Número de plantas 1
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$390,000
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Dormitorios 2
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Área 380 m²
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