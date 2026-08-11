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Propiedades residenciales en venta en Sanur, Indonesia

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apartamentos
7
casas independientes
3
10 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Sanur, Indonesia
Ático Ático 4 habitaciones
Sanur, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 337 m²
Piso 2/4
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the In…
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Villa en Sanur, Indonesia
Villa
Sanur, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Esta moderna villa tropical en Sanur se encuentra en 200m2 de terreno con un edificio de dos…
$235,600
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Apartamento 1 habitación en Sanur, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Sanur, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Piso 2/4
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the In…
$410,000
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Villa en Sanur, Indonesia
Villa
Sanur, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 312 m²
Combinando los tonos cálidos y terrosos del diseño mediterráneo con comodidades modernas prá…
$115,900
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Apartamento 2 habitaciones en Sanur, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Sanur, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
Piso 2/4
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the In…
$780,000
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Villa en Sanur, Indonesia
Villa
Sanur, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
A un paso de todas las instalaciones que Sanur tiene para ofrecer y a sólo 1 kilómetros de M…
$222,677
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Apartamento 2 habitaciones en Sanur, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Sanur, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 4
The start of sales of the apartment complex of the first coastline in Sanur. The complex inc…
$160,240
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Apartamento 1 habitación en Sanur, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Sanur, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Número de plantas 4
The launch of sales of the oceanfront apartment complex in Sanur. The complex includes 66 ap…
$94,993
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Apartamento 3 habitaciones en Sanur, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Sanur, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 204 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Sanur Beach, Bali, Indonesia
$810,606
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Apartamento 2 habitaciones en Sanur, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Sanur, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 101 m²
Первый и единственный клубный комплекс апартаментов на первой линии океана. В лучшем месте …
$468,799
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