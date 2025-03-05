  1. Realting.com
  Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali

Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali

Tabanan, Indonesia
de
$268,000
de
$4,322/m²
ID: 33283
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/2/26

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Tabanan

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

📊 Sala de Inversiones de Mezzanine en X Hotel, Bali

Rendimiento hasta un 14% por año ← Payback 7-8 años Silencio Hotel formato de inversión bajo administración Nuanu Creative City, Bali

📈 Metrices de inversión

• Precio: desde 268.000 USD

• Superficie: 62 m2

• Formato: Habitación de dos niveles (Sala de entresuelo)

• Producción esperada: 12,5-14% anual

• Handover: Q1 2027

• Estructura de propiedad: Título 27 años + 20 años de extensión

📍 Ubicación y demanda

• Nuanu es el mayor desarrollo urbano creativo de Bali que abarca 44 hectáreas

• Proyectado 1M+ visitantes anuales al grupo Nuanu

• Suministro de habitaciones limitadas dentro del ecosistema

• A poca distancia de toda la infraestructura y atracciones de Nuanu

• Flujo continuo de eventos, exposiciones y festivales garantiza una demanda total

🏨 Ventajas de formato

• El diseño de dos niveles aumenta la tasa promedio de alquiler diario

• Ocupación superior en comparación con los apartamentos estándar

• Adecuado para estancias personales hasta 180 días al año

• Estrategia equilibrada entre rendimiento de alquiler y apreciación de capital

• Tipo de unidad rara dentro del complejo

🏗 Concepto del proyecto

• Primer hotel de inversión dedicado dentro de Nuanu Creative City

• 41 habitaciones de hotel en total

• Piscina estilo laguna de 420 m2

• Terraza en la azotea con vistas al mar y al atardecer

• Sala de conferencias, restaurante, zona de fitness, servicio de conserjería

💼 Términos de compra

• Pago de baja: 30%

• Horario de pago: 30% + 30% + 20% + 20%

• Pagos directos de desarrolladores, sin necesidad de financiamiento bancario

🛡 Seguridad jurídica

• zonificación turística y permiso de construcción aprobado (PBG)

• Licencia oficial de hotel

• Empresa de gestión internacional

• Rendimiento garantizado opcional del 10,1% durante los primeros 4 años

🏘 Otras opciones de compra en el complejo

• Habitación Estándar 37 m2 - desde 166.000 USD

• Sala de esquina con Balcón 47–48 m2 de 215.000 USD

• Sala de Mezzanine 72 m2 – desde 270,000 USD

• Capacidad para seleccionar un formato unitario basado en la estrategia de inversión y el presupuesto

Deja un comentario y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.

Localización en el mapa

Tabanan, Indonesia
Educación
Alimentación
Ocio

Reseña en vídeo de hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali

Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Tabanan, Indonesia
de
$268,000
ESTABRO
ESTABRO
ESTABRO
