Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali

📊 Sala de Inversiones de Mezzanine en X Hotel, Bali
Rendimiento hasta un 14% por año ← Payback 7-8 años Silencio Hotel formato de inversión bajo administración Nuanu Creative City, Bali
📈 Metrices de inversión
• Precio: desde 268.000 USD
• Superficie: 62 m2
• Formato: Habitación de dos niveles (Sala de entresuelo)
• Producción esperada: 12,5-14% anual
• Handover: Q1 2027
• Estructura de propiedad: Título 27 años + 20 años de extensión
📍 Ubicación y demanda
• Nuanu es el mayor desarrollo urbano creativo de Bali que abarca 44 hectáreas
• Proyectado 1M+ visitantes anuales al grupo Nuanu
• Suministro de habitaciones limitadas dentro del ecosistema
• A poca distancia de toda la infraestructura y atracciones de Nuanu
• Flujo continuo de eventos, exposiciones y festivales garantiza una demanda total
🏨 Ventajas de formato
• El diseño de dos niveles aumenta la tasa promedio de alquiler diario
• Ocupación superior en comparación con los apartamentos estándar
• Adecuado para estancias personales hasta 180 días al año
• Estrategia equilibrada entre rendimiento de alquiler y apreciación de capital
• Tipo de unidad rara dentro del complejo
🏗 Concepto del proyecto
• Primer hotel de inversión dedicado dentro de Nuanu Creative City
• 41 habitaciones de hotel en total
• Piscina estilo laguna de 420 m2
• Terraza en la azotea con vistas al mar y al atardecer
• Sala de conferencias, restaurante, zona de fitness, servicio de conserjería
💼 Términos de compra
• Pago de baja: 30%
• Horario de pago: 30% + 30% + 20% + 20%
• Pagos directos de desarrolladores, sin necesidad de financiamiento bancario
🛡 Seguridad jurídica
• zonificación turística y permiso de construcción aprobado (PBG)
• Licencia oficial de hotel
• Empresa de gestión internacional
• Rendimiento garantizado opcional del 10,1% durante los primeros 4 años
🏘 Otras opciones de compra en el complejo
• Habitación Estándar 37 m2 - desde 166.000 USD
• Sala de esquina con Balcón 47–48 m2 de 215.000 USD
• Sala de Mezzanine 72 m2 – desde 270,000 USD
• Capacidad para seleccionar un formato unitario basado en la estrategia de inversión y el presupuesto
Deja un comentario y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.