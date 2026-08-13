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Propiedades residenciales en venta en Kerobokan, Indonesia

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apartamentos
77
casas independientes
27
105 propiedades total found
Villa 2 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 140 m²
Villa lista para un cómodo negocio de alquiler y vida en Bali!Villa acogedora en Kerobokan e…
$245,000
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Villa 3 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Villa lista con 3 dormitorios para vivir y alquilar en Bali!Villa moderna en Kerobokan es un…
$300,000
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Villa en Kerobokan, Indonesia
Villa
Kerobokan, Indonesia
$279,000
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 5 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Apartamento 5 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 356 m²
Esta villa de cinco dormitorios está situada en una de las zonas turísticas más buscadas de …
$650,000
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Villa en Kerobokan, Indonesia
Villa
Kerobokan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Situado en la zona residencial establecida de Kerobokan, cerca de tiendas y restaurantes, es…
$122,000
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Apartamento 2 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Situado en 216 m2 de tierra con una construcción de 140 m2, esta villa de dos dormitorios to…
$210,000
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Apartamento 2 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Esta villa mediterránea construida en 2025 golpea el lugar dulce entre la inversión al revés…
$195,000
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Apartamento en Kerobokan, Indonesia
Apartamento
Kerobokan, Indonesia
Ocho villas de piscina privada situadas dentro de un solo complejo en Umalas, uno de los bol…
$210,000
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Villa 4 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 185 m²
Número de plantas 2
Villa moderna en venta en Kerabokan, Bali!Oferta única: amplia villa de 3 dormitorios en una…
$425,000
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Villa en Kerobokan Kaja, Indonesia
Villa
Kerobokan Kaja, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Experimenta la vida minimalista moderna con esta nueva villa de 4 dormitorios situada en una…
$237,900
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Apartamento 6 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Apartamento 6 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 419 m²
Situado en 545 metros cuadrados de terreno residencial, esta villa totalmente amueblada ofre…
$825,000
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Apartamento 4 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Apartamento 4 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 208 m²
Una de las únicas dos villas de esta colección íntima, esta propiedad de cuatro dormitorios …
$495,000
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Apartamento 3 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Situado en 301 m2 de tierra en Kuta Utara, esta villa totalmente cerrada ofrece a los compra…
$300,000
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Apartamento 2 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Situado en 216 m2 de tierra con una construcción de 140 m2, esta villa de dos dormitorios to…
$210,000
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Apartamento 3 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 285 m²
Esta villa de 2024 construidos pares termina con una estructura de alquiler inteligente de 2…
$349,000
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Apartamento 2 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Esta villa mediterránea construida en 2025 golpea el lugar dulce entre la inversión al revés…
$195,000
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Apartamento 2 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 99 m²
Una colección boutique de sólo cuatro villas tomando forma en el corazón de Seminyak, esta o…
$285,000
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Villa 3 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
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Dormitorios 2
Área 120 m²
Villa moderna con 2 dormitorios y amplia terraza con vistas a campos de arroz (Bali)Casa Mak…
$179,000
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Apartamento 6 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Apartamento 6 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 419 m²
Situado en 509 metros cuadrados de tierra, esta villa totalmente amueblada ofrece un generos…
$825,000
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Villa en Kerobokan, Indonesia
Villa
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$140,336
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Apartamento 3 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 201 m²
Construido en 2020, esta villa moderna golpea el raro equilibrio entre la tranquila vida res…
$328,000
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Apartamento 2 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/2
Apartamentos en el corazón de Changu cerca de Berawa Beach!Canggu Secrets es un proyecto mod…
$189,000
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Apartamento 4 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Apartamento 4 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 231 m²
Situado en una colección de villa boutique en una zona rosada (Pariwisata) título de tierra …
$515,000
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Apartamento 1 habitacion en Kerobokan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Kerobokan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Esta villa moderna con 2023 marca las cajas para inversores inteligentes cazando directament…
$155,000
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Villa en Kerobokan, Indonesia
Villa
Kerobokan, Indonesia
$164,296
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$140,336
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Apartamento 2 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Situado en 229 m2 de tierra con una construcción de 140 m2, esta villa de dos dormitorios to…
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Área 231 m²
Situado en una colección de villa boutique en una zona rosada (Pariwisata) título de tierra …
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Área 419 m²
Situado en 545 metros cuadrados de terreno residencial, esta villa totalmente amueblada ofre…
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Área 172 m²
Esta villa de 2024 construidos golpea el lugar dulce entre Canggu y Seminyak, entregando un …
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