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Propiedades residenciales en venta en Kediri, Indonesia

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apartamentos
9
12 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kediri, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Kediri, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Entra en Coco Kartika, una elegante residencia tropical de 84,5 m2 que combina confort moder…
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Apartamento 1 habitacion en Kediri, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Kediri, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Descubra Coco Azoria, una hermosa residencia tropical de 67,85 m2 que equilibra perfectament…
$190,000
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Apartamento 1 habitacion en Kediri, Indonesia
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Área 70 m²
Descubra Coco Azoria, una hermosa residencia tropical de 70,85 m2 que equilibra perfectament…
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GrekodomGrekodom
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Área 70 m²
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