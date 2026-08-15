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Propiedades residenciales en venta en East Nusa Tenggara, Indonesia

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casas independientes
7
7 propiedades total found
Villa en Sumba Barat Daya, Indonesia
Villa
Sumba Barat Daya, Indonesia
Dormitorios 2
La villa frente a la playa de dos dormitorios Sumba, Indonesia es la unidad recomendada en e…
$134,990
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Villa en Sumba Barat Daya, Indonesia
Villa
Sumba Barat Daya, Indonesia
Dormitorios 1
Esta villa frente a la playa de una habitación Sumba, Indonesia ofrece uno de los puntos de …
$94,990
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Villa en Sumba Barat Daya, Indonesia
Villa
Sumba Barat Daya, Indonesia
Dormitorios 3
La playa de tres dormitorios Villa Sumba es la unidad insignia en este desarrollo del Océano…
$189,990
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Sumba Barat Daya, Indonesia
Villa
Sumba Barat Daya, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Esta inversión de Sumba villa le sitúa en el corazón de uno de los destinos emergentes más l…
$94,990
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Casa 2 habitaciones en Desa Matawai Amahu, Indonesia
Casa 2 habitaciones
Desa Matawai Amahu, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Número de plantas 1
Noah, un complejo de villa premium en la isla de Sumba Silencio Indonesia.El complejo se enc…
$395,000
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Villa en Lesser Sunda Islands, Indonesia
Villa
Lesser Sunda Islands, Indonesia
Villas en la isla de Sumba! Imagina tu casa en el paraíso: villas con impresionantes vistas …
$160,000
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Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
TekceTekce
Villa 2 habitaciones en Sumba Barat, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Sumba Barat, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Número de plantas 1
Noah, un complejo de villa premium en la isla de Sumba Silencio Indonesia.El complejo se enc…
$395,000
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