Casas en Venta en East Nusa Tenggara, Indonesia

Casa 2 habitaciones en Desa Matawai Amahu, Indonesia
Casa 2 habitaciones
Desa Matawai Amahu, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Número de plantas 1
Noah, a premium villa complex on Sumba Island | Indonesia. The complex is located in a un…
$395,000
Villa en Lesser Sunda Islands, Indonesia
Villa
Lesser Sunda Islands, Indonesia
Villas en la isla de Sumba! Imagina tu casa en el paraíso: villas con impresionantes vistas …
$160,000
Villa en Lesser Sunda Islands, Indonesia
Villa
Lesser Sunda Islands, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Saboree la Serenidad de la Vida Costera – Totalmente Amueblada Villa frente a la playa con v…
$450,000
Parámetros de las propiedades en East Nusa Tenggara, Indonesia

