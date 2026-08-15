Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Candidasa
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Candidasa, Indonesia

;
casas independientes
5
6 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Candidasa, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Candidasa, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Estamos abriendo una oportunidad única para invertir en bienes raíces premium en la primera …
$236,000
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Candidasa, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Candidasa, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 2
El complejo residencial se realiza por el concepto de “vivo, trabajo, descanso” y tiene una …
$808,500
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Candidasa, Indonesia
Villa 5 habitaciones
Candidasa, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 213 m²
Número de plantas 1
Infinity es un complejo de 250 villas ubicadas en la costa oceánica. La zona del complejo es…
$1,90M
Dejar una solicitud
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 2 habitaciones en Candidasa, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Candidasa, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Número de plantas 1
El complejo residencial se realiza por el concepto de “vivo, trabajo, descanso” y tiene una …
$225,000
Dejar una solicitud
Villa 1 habitación en Candidasa, Indonesia
Villa 1 habitación
Candidasa, Indonesia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Número de plantas 1
El complejo residencial se realiza por el concepto de “vivo, trabajo, descanso” y tiene una …
$150,000
Dejar una solicitud
Villa 2 habitaciones en Candidasa, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Candidasa, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
El complejo residencial se realiza por el concepto de “vivo, trabajo, descanso” y tiene una …
$225,000
Dejar una solicitud
TekceTekce
Realting.com
Ir