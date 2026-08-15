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Apartamentos en venta en Candidasa, Indonesia

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Apartamento 1 habitación en Candidasa, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Candidasa, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Estamos abriendo una oportunidad única para invertir en bienes raíces premium en la primera …
$236,000
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