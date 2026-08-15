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Hoteles en venta en Bali, Indonesia

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24 propiedades total found
Investment Hotel Room in X Hotel, Bali Yield up to 13–14% per annum | Payback 7–8 years | Affordable hotel investment entry Nuanu Creative City, Bali en Tabanan, Indonesia
Investment Hotel Room in X Hotel, Bali Yield up to 13–14% per annum | Payback 7–8 years | Affordable hotel investment entry Nuanu Creative City, Bali
Tabanan, Indonesia
Área 37 m²
Número de plantas 3
📊 Investment Hotel Room en X Hotel, BaliRendimiento de hasta 13–14% por año ← Payback 7–8 añ…
$165,700
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Premium Boutique Hotel Complex | Turnkey Investment Business en Kerobokan Kelod, Indonesia
Premium Boutique Hotel Complex | Turnkey Investment Business
Kerobokan Kelod, Indonesia
Área 967 m²
Número de plantas 2
Complejo Umalas OasisType: 1 x Villa de 3 dormitorios + 4 x 2 dormitorios, 966,55 m2 (Total)…
$2,00M
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Exclusive Investment Opportunity – Boutique Villa Complex in Bali 🌴🏡 en Kerobokan Kelod, Indonesia
Exclusive Investment Opportunity – Boutique Villa Complex in Bali 🌴🏡
Kerobokan Kelod, Indonesia
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 450 m²
Número de plantas 1
Presentamos un complejo de 10 villas privadas de una habitación en uno de los lugares más bu…
$2,70M
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Hotel 45 m² en Tua, Indonesia
Hotel 45 m²
Tua, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Inversión fraccional: El precio comienza desde 65.000 USD por fracciónBienvenidos al ELLE Re…
$45,182
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Hotel 45 m² en Canggu, Indonesia
Hotel 45 m²
Canggu, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Inversión fraccional: El precio comienza a partir de 65.000 AUD por fracciónBienvenidos al E…
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Hotel 45 m² en Canggu, Indonesia
Hotel 45 m²
Canggu, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Inversión fraccional: El precio comienza desde AUD 65.000 por fracciónBienvenidos al ELLE Re…
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Hotel 45 m² en Tua, Indonesia
Hotel 45 m²
Tua, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Inversión fraccional: El precio comienza a partir de 65.000 AUD por fracciónBienvenidos al E…
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Hotel 45 m² en Tua, Indonesia
Hotel 45 m²
Tua, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
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Blissful Lotus Villas & Retreat — Turnkey Hospitality Business, Bali en Dalung, Indonesia
Blissful Lotus Villas & Retreat — Turnkey Hospitality Business, Bali
Dalung, Indonesia
Área 360 m²
Número de plantas 1
12 años de duración 320.000 dólares (negociables para los compradores serios)SinopsisBlissfu…
$320,000
VAT
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Hotel 28 m² en Tegalinggah, Indonesia
Hotel 28 m²
Tegalinggah, Indonesia
Área 28 m²
Oferta directa de la empresa de construcción!Amani Melasti es un hotel de inversión premium …
$142,470
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Hotel 32 m² en Ungasan, Indonesia
Hotel 32 m²
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 32 m²
Piso 3/5
PREVIE CERRADA EN UN BOUTIQUE-HOTEL, cerca de la mejor playa de Bali-   Bich's Melast   Vi…
$110,000
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Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham. en Bukit, Indonesia
Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!Nuestro hotel bou…
$99,000
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Hotel en Bukit, Indonesia
Hotel
Bukit, Indonesia
Hotel de lujo en el acantilado con vistas al océano - un proyecto de renovación en la peníns…
Precio en demanda
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Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham. en Benoa, Indonesia
Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo…
$109,900
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Bliss Suite Room with a separate bedroom and a large terrace en Legian, Indonesia
Bliss Suite Room with a separate bedroom and a large terrace
Legian, Indonesia
Habitaciones 1
Área 65 m²
Número de plantas 1
Superficie total 65,43 m2Supervivencia 17.99Dormitorio 14.70Baño 7.91Terraza 25.45
$270,000
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Hotel 3 000 m² en Lesser Sunda Islands, Indonesia
Hotel 3 000 m²
Lesser Sunda Islands, Indonesia
Área 3 000 m²
Hotel de renovación en el centro de Kuta - un proyecto de inversión estable enturísticoPrese…
$2,20M
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Sunset Suite Room with sunset view en Legian, Indonesia
Sunset Suite Room with sunset view
Legian, Indonesia
Habitaciones 1
Área 30 m²
Número de plantas 1
Superficie total 30,80 m2Zona de estar 19.81Baño 3.31Terraza 7.68
$137,000
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Sky Infinity Suite Room with living room and infinity pool view en Legian, Indonesia
Sky Infinity Suite Room with living room and infinity pool view
Legian, Indonesia
Habitaciones 1
Área 44 m²
Número de plantas 1
Superficie total 44.10 m2Supervivencia 27.02Baño 3.97Terraza 13.11
$217,000
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Hotel 660 m² en Lesser Sunda Islands, Indonesia
Hotel 660 m²
Lesser Sunda Islands, Indonesia
Área 660 m²
Nusa Penida es la isla más instagramo, paraíso ecoturismo y lugar de buceo,Situado a sólo 12…
$250,000
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Melasti Sky View Suite Rooftop room with a separate bedroom, two terraces, sea and sunset views en Legian, Indonesia
Melasti Sky View Suite Rooftop room with a separate bedroom, two terraces, sea and sunset views
Legian, Indonesia
Habitaciones 1
Área 64 m²
Número de plantas 1
Superficie total 64,36 m2Zona de estar 17.26Dormitorio 19.62Cuarto de baño 4.24Terraza 18.90…
$328,000
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Lagoon Suite Room with access to the pool en Legian, Indonesia
Lagoon Suite Room with access to the pool
Legian, Indonesia
Habitaciones 1
Área 30 m²
Número de plantas 1
Superficie total 30m2Zona de estar 19.55Baño 3.45Terraza 7.00
$119,900
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Harmony Suite Room with pool view en Legian, Indonesia
Harmony Suite Room with pool view
Legian, Indonesia
Habitaciones 1
Área 35 m²
Número de plantas 1
Superficie total 35,75 m2Zona de estar 19.06Cuarto de baño 4,51Terraza 12.18
$147,500
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Hotel en Lesser Sunda Islands, Indonesia
Hotel
Lesser Sunda Islands, Indonesia
Complejo de lujo de villas en Bali en renovación es una oportunidad única para inversores y …
$300,000
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Ocean Breeze Suite Room with separate bedroom, 2 terraces & sea views en Legian, Indonesia
Ocean Breeze Suite Room with separate bedroom, 2 terraces & sea views
Legian, Indonesia
Habitaciones 1
Área 54 m²
Número de plantas 1
Superficie total 54.08 m2Supervivencia 17.99Dormitorio 14.70Baño 7.29Terraza 13.70Terraza 2 10.40
$237,000
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