Casas en Venta en Islas de la Bahía, Honduras

Roatán
133
José Santos Guardiola
49
Utila
19
Coxen Hole
4
205 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 3 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Número de plantas 2
Discover your tropical paradise in this exquisite two-level villa located in the serene Cora…
$425,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Punta Gorda, Honduras
Casa 2 habitaciones
Punta Gorda, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
LOCATION LOCATION LOCATION 2.92 acre property with expansive Ocean Views. Exceptional Value …
$600,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en West Bay, Honduras
Casa 4 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 44 508 m²
Número de plantas 2
Discover Del Mar, a truly rare oceanfront retreat set on two lots totaling 0.66 acres in the…
$1,60M
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Pollytilly Bight, Honduras
Casa 3 habitaciones
Pollytilly Bight, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 227 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a esta hermosa casa ubicada en Politilly Hill Estates. Esta casa llave en mano se…
$389,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en West End, Honduras
Casa 4 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Número de plantas 2
La comunidad de casas de alquiler de Roatan #1 y una rara opción de lujo frente a la playa e…
$825,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en West Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Número de plantas 2
Esta joya de la isla, afectuosamente conocida como la ''Tree House'' se encuentra entre West…
$349,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 3 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Número de plantas 2
Esta hermosa casa frente al mar tiene 3 dormitorios, 2 baños; esta exclusiva propiedad ofrec…
$575,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Flowers Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
Flowers Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 272 m²
Número de plantas 3
Bienvenido a Pirate's Cove Hideaway, una residencia frente al mar enclavada en un lugar tran…
$590,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Casa 2 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Número de plantas 1
Casa moderna en Diamond Hill Resort. Esta casa moderna está situada en una suave pendiente …
$240,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Punta Gorda, Honduras
Casa 3 habitaciones
Punta Gorda, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 315 m²
Número de plantas 2
Descubra su casa de ensueño en las hermosas Residencias Ocean Hills, con 3 dormitorios y 3,5…
$359,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 2 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 274 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a Koca Koral Villa, una nueva residencia encaramado en 0,13 acres de ladera exube…
$599,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 2
¡Vives mejor! Este stand solo 3 dormitorios 2 baño completo casa lo ofrece TODO! SEA VIEWS &…
$429,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en French Harbour, Honduras
Casa 3 habitaciones
French Harbour, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 119 m²
Número de plantas 2
¿Buscas un hogar asequible con un MILLION DOLLAR? Mahogany Hills Villas es un proyecto asequ…
$310,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 6 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 6 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 288 m²
Número de plantas 2
Esta espaciosa y versátil casa de dos niveles de construcción en la comunidad cerrada establ…
$475,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en Up Cay, Honduras
Casa 5 habitaciones
Up Cay, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 258 m²
Número de plantas 3
Esta casa de 3 pisos situada en la hermosa zona de SW Reef Pointe está disponible para la ve…
$320,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Casa 2 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Número de plantas 2
Ubicado en el exuberante y seguro enclave de Parrot Tree Plantation, esta hermosa villa de e…
$480,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en Thatch Point, Honduras
Casa 5 habitaciones
Thatch Point, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Número de plantas 2
Hermosa villa frente a la playa, fácil acceso a muchos servicios como el centro comercial, a…
$549,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Casa 5 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 721 m²
Número de plantas 2
Esta residencia particular de propiedad privada está situada en Marina Point dentro de la co…
$1,45M
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Crawfish Rock, Honduras
Casa 3 habitaciones
Crawfish Rock, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Número de plantas 1
Descubra Banana Leaf Dream, una hermosa casa de estilo Bali de 3 dormitorios y 2 baños en co…
$449,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 1 habitacion en José Santos Guardiola, Honduras
Casa 1 habitacion
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 2
Presentando un cautivador bungalow de dos niveles en el sereno pueblo checo de Roatan, que o…
$185,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Casa 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 174 m²
Número de plantas 3
Newest Development in West Bay - Dübü Villas (Upgraded Rooftop Option) Welcome to Dübü Vi…
$499,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Casa 5 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 551 m²
Número de plantas 2
Descubre el último en vivir de lujo en la casa de bordes del agua en el árbol del loro Entr…
$1,35M
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Calabash Bight, Honduras
Casa 3 habitaciones
Calabash Bight, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 399 m²
Número de plantas 2
Descubre la serena belleza de Lost Isles Estate, enclavada en el tranquilo Calabash Bight de…
$699,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 1 habitacion en Up Cay, Honduras
Casa 1 habitacion
Up Cay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Número de plantas 1
Escapar al extraordinario con Salmedina, un raro retiro de la isla privada situado a sólo 30…
$2,00M
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 3 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 372 m²
Número de plantas 2
Oceanview Oasis con Diseño Único y Marina Access en Coral View. Descubra esta excepcional c…
$600,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 4 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 623 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a White Hills en Coral Views. Esta casa ofrece las mejores vistas tanto al lado n…
$1,45M
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en West End, Honduras
Casa 3 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Número de plantas 2
Esta nueva casa moderna 3 BR, 2.5 BA con vista al océano está bien diseñado para el estilo c…
$489,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 3 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Número de plantas 2
Este Stunning Home fue construido con un montón de amor, sus inspirados casas de compra en e…
$299,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 9 habitaciones en West Bay, Honduras
Casa 9 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 8
Área 412 m²
Número de plantas 1
REDUCIDO de $1.450M a $995K El Castillo del Tesoro del Caribe, antiguamente La Mansión en e…
$995,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Casa 2 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Gran bungalow para alquiler en desarrollo más agradable en Roatan. Este bungalow de madera b…
$270,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English

