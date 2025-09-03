Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en José Santos Guardiola, Honduras

56 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Casa 5 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 404 m²
Número de plantas 1
La culminación perfecta de la belleza natural, tranquilidad y aislamiento enclavado en el co…
$459,000
Casa 2 habitaciones en Six Huts, Honduras
Casa 2 habitaciones
Six Huts, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Número de plantas 2
oastal Charm en Milton Bight-- Vistas al mar " Jardines tropicales Escapar a la belleza sere…
$299,900
Casa 2 habitaciones en Punta Gorda, Honduras
Casa 2 habitaciones
Punta Gorda, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 238 m²
Número de plantas 1
Presentando una excepcional casa nueva, situada en la exclusiva finca Aroha, encaramada en u…
$645,000
Casa 4 habitaciones en Pollytilly Bight, Honduras
Casa 4 habitaciones
Pollytilly Bight, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 399 m²
Número de plantas 2
Introduciendo una impresionante villa de lujo encaramado sobre el pintoresco pueblo checo en…
$949,000
Casa 1 habitacion en José Santos Guardiola, Honduras
Casa 1 habitacion
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Número de plantas 1
Descubre The Blue Crab Casita, una encantadora casa de 1 dormitorio, enclavada en la serena …
$377,000
Casa 3 habitaciones en Six Huts, Honduras
Casa 3 habitaciones
Six Huts, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 204 m²
Número de plantas 1
Bienvenido a Casa Angela, una casa exquisitamente detallada con impresionantes vistas del Sh…
$549,000
Casa 5 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Casa 5 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 551 m²
Número de plantas 2
Descubre el último en vivir de lujo en la casa de bordes del agua en el árbol del loro Entr…
$1,35M
Casa 4 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Casa 4 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Número de plantas 2
Esta espaciosa casa de 4 dormitorios, de 4 baños, está idealmente situada en la comunidad ce…
$599,000
Casa 5 habitaciones en Pollytilly Bight, Honduras
Casa 5 habitaciones
Pollytilly Bight, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 465 m²
Número de plantas 2
Situado en un tramo aislado de playa de arena blanca, a pocos minutos de pueblos encantadore…
$1,45M
Casa 2 habitaciones en Pollytilly Bight, Honduras
Casa 2 habitaciones
Pollytilly Bight, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 2
Otra casa de 2 dormitorios en Falcon Valley está listo para vender! Lote de esquina con más …
$199,000
Casa 5 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Casa 5 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 325 m²
Número de plantas 3
Bienvenido a esta moderna casa de 5 dormitorios, de 4 baños, construida en 2021, enclavada d…
$699,000
Casa 2 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Casa 2 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Gran bungalow para alquiler en desarrollo más agradable en Roatan. Este bungalow de madera b…
$270,000
Casa 2 habitaciones en Calabash Bight, Honduras
Casa 2 habitaciones
Calabash Bight, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Propiedad única frente al mar en Port Royal. Este paquete de 6 acres tiene 200' de hermosa p…
$1,000,000
Casa 3 habitaciones en Calabash Bight, Honduras
Casa 3 habitaciones
Calabash Bight, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 111 m²
Número de plantas 2
El Casitas en Calabash es una impresionante finca de 3,5 acres en Calabash con 105 pies de p…
$799,000
Casa 1 habitacion en José Santos Guardiola, Honduras
Casa 1 habitacion
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Número de plantas 1
Charming Modern Caribbean Bungalow en Diamond Rock Resort ¡Bienvenido a tu escapada de sueño…
$199,000
Casa 2 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Casa 2 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Número de plantas 1
Casa moderna en Diamond Hill Resort. Esta casa moderna está situada en una suave pendiente …
$240,000
Casa 3 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Casa 3 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 511 m²
Número de plantas 3
¡Cien oportunidades más bonitas en la casa de campo! Como se muestra en el libro, A Designer…
$1,75M
Casa 3 habitaciones en Calabash Bight, Honduras
Casa 3 habitaciones
Calabash Bight, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 399 m²
Número de plantas 2
Descubre la serena belleza de Lost Isles Estate, enclavada en el tranquilo Calabash Bight de…
$699,000
Casa 6 habitaciones en Pollytilly Bight, Honduras
Casa 6 habitaciones
Pollytilly Bight, Honduras
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 204 m²
Número de plantas 1
Tranquil 3-Unit Rental Complex! Ubicado a lo largo de la pintoresca carretera principal de P…
$289,000
Casa 4 habitaciones en Calabash Bight, Honduras
Casa 4 habitaciones
Calabash Bight, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 2
Hutton House es una isla clásica justo en el mar en Oak Ridge Cay. Este barco-acceso sólo ca…
$449,000
Casa 2 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Casa 2 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Charming Wooden Bungalow en Diamond Hill Resort, Diamond Rock. Descubre tu rebanada del para…
$270,000
Casa 1 habitacion en José Santos Guardiola, Honduras
Casa 1 habitacion
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 203 m²
Número de plantas 2
Esta casa de dos niveles, construida parcialmente, se encuentra en 0.212 acres de terreno fr…
$115,000
Casa 2 habitaciones en Pollytilly Bight, Honduras
Casa 2 habitaciones
Pollytilly Bight, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Número de plantas 1
Escapar a la tranquilidad del barrio de Mariposa, donde esta hermosa casa de 2 dormitorios, …
$329,000
Casa 2 habitaciones en Pollytilly Bight, Honduras
Casa 2 habitaciones
Pollytilly Bight, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
Descubre la combinación perfecta de tranquilidad y confort moderno con esta hermosa casa fre…
$395,000
Casa 3 habitaciones en Pollytilly Bight, Honduras
Casa 3 habitaciones
Pollytilly Bight, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Número de plantas 1
¡Prince DROP! Descubra esta joya única vista al mar en Milton Bight, construida por el maest…
$349,000
Casa 5 habitaciones en Pollytilly Bight, Honduras
Casa 5 habitaciones
Pollytilly Bight, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Número de plantas 3
Ubicado en la serena comunidad de Mariposa, esta casa de concreto pensada ofrece impresionan…
$420,000
Casa 2 habitaciones en Pollytilly Bight, Honduras
Casa 2 habitaciones
Pollytilly Bight, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 61 m²
Número de plantas 2
Esta impresionante propiedad de 3 acres ofrece una rara combinación de océano sin obstáculos…
$450,000
Casa 3 habitaciones en Punta Gorda, Honduras
Casa 3 habitaciones
Punta Gorda, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 315 m²
Número de plantas 2
Descubra su casa de ensueño en las hermosas Residencias Ocean Hills, con 3 dormitorios y 3,5…
$359,000
Casa 2 habitaciones en Pollytilly Bight, Honduras
Casa 2 habitaciones
Pollytilly Bight, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 2
Encantadora casa de 2 dormitorios en Falcon Valley - Su Oasis Caribe espera! Bienvenido a es…
$150,000
