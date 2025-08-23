Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Atlántida
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Atlántida, Honduras

Casa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Jutiapa, Honduras
Casa 2 habitaciones
Jutiapa, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 1
Casa de campo maciza en Cacao Village, Jutiapa, Atlantida, La propiedad en ser alquilada a t…
$89,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 1 habitacion en El Pino, Honduras
Casa 1 habitacion
El Pino, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 1
Hermosa villa de 1 dormitorio 1 baño en una comunidad cerrada. Esta comunidad Eco tiene 14 v…
$89,900
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en El Porvenir, Honduras
Casa 4 habitaciones
El Porvenir, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Número de plantas 1
Casa Pelicano es una historia Diseño del Caribe Moderno. Esta vivienda de concepto abierto t…
$319,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
TekceTekce
Casa 3 habitaciones en La Ceiba, Honduras
Casa 3 habitaciones
La Ceiba, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 307 m²
Número de plantas 2
This peaceful oasis is a 2 story cement home with 3 bedrooms, large 2nd floor terrace, 2 ba…
$220,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Atlántida, Honduras

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir