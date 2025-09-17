Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Utila, Honduras

Casa 3 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 3 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Número de plantas 2
Este Stunning Home fue construido con un montón de amor, sus inspirados casas de compra en e…
$299,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 3 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 2
Bienvenidos a esta extraordinaria finca de lujo situada en el Aeropuerto Road en Utila, Bay …
$800,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 2 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Número de plantas 1
Descubre el encanto de vivir costero con este notable hogar de 2 camas, 2 baños con más de 1…
$399,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 3 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 321 m²
Número de plantas 2
¡Un millón en una vista impresionante! Hermosa casa frente al agua en Calabaza Hill Cove. 3 …
$849,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 5 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 1
2 x 2 dormitorios / 2 baños PLUS recientemente renovado 1 cama/1 baño casa, junto al mar con…
$699,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 1 habitacion en Up Cay, Honduras
Casa 1 habitacion
Up Cay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Número de plantas 1
Escapar al extraordinario con Salmedina, un raro retiro de la isla privada situado a sólo 30…
$2,00M
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 4 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Número de plantas 2
Abrace Vida Sostenible! Este retiro ecológico ofrece el mejor estilo de vida fuera de la red…
$589,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 3 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Número de plantas 3
Bienvenido a la casa Aqua Aura situada en la costa de Utila! Esta impresionante propiedad of…
$399,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 6 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 6 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 418 m²
Número de plantas 2
Eastwind: Stunning Oceanfront Property in Trade Wind Development, Utila Bienvenido a Eastw…
$690,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 2 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 1
Esta hermosa casa de historia única construida en 2019 está situada justo al lado de la carr…
$119,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 2 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 1
Descubre esta encantadora casa de dos dormitorios, una habitación, de solo dos años y situad…
$125,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 4 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 229 m²
Número de plantas 1
Esta vibrante casa frente al mar de 4 dormitorios en Utila es una verdadera joya del Caribe,…
$639,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Up Cay, Honduras
Casa 3 habitaciones
Up Cay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Número de plantas 2
Descripción de la propiedad Frente al mar Paraíso: Una gema de la isla rara con vistas impre…
$699,987
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en Up Cay, Honduras
Casa 5 habitaciones
Up Cay, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 258 m²
Número de plantas 3
Esta casa de 3 pisos situada en la hermosa zona de SW Reef Pointe está disponible para la ve…
$320,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 3 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Número de plantas 2
Esta propiedad está situada en una zona tranquila justo fuera de la ciudad, ofreciendo tranq…
$349,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 3 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 167 m²
Número de plantas 2
Vistas panorámicas del Caribe, una piscina infinita de agua salada & qft de más de 2.400 met…
$479,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 3 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Número de plantas 2
Esta hermosa casa frente al mar tiene 3 dormitorios, 2 baños; esta exclusiva propiedad ofrec…
$575,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 11 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 11 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 10
Número de plantas 2
¡Tu sueño caribeño comienza aquí! En la carretera principal de Utila, esta propiedad de 1.01…
$850,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 4 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 325 m²
Número de plantas 2
Oportunidad frente al agua en la laguna inferior - Ideal para Eco-Resort o Retiro Privado …
$399,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 2 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Número de plantas 2
Esta casa octogonal de 2 dormitorios/1,5 baños es un raro hallazgo en Utila, que ofrece un g…
$165,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 2 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 2
Construcción nueva: Ascend las escaleras " sentir las grandes vibraciones " increíble brisa …
$285,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 3 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Número de plantas 2
Diseñado a medida por Hal Sorrenti de Sorrenti Design Associates, esta impresionante casa tr…
$495,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Up Cay, Honduras
Casa 2 habitaciones
Up Cay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 273 m²
Número de plantas 2
Retiro frente al mar con energía solar, generador y zapato de barco privado Address: Pine P…
$635,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 2 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
impresionante frente a la playa Inicio con vistas al Caribe - Pumpkin Hill, Utila Esta herm…
$469,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 4 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Número de plantas 2
¡Viva gratis! Completamente fuera de la red, el sistema solar proporciona vida libre de cost…
$489,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English

Parámetros de las propiedades en Utila, Honduras

