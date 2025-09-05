Casas en Venta en Coxen Hole, Honduras

Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa 3 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Casa 3 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Número de plantas 2
¡Bienvenido a tu hogar de sueños en el paraíso! Situado en la deseable comunidad de Coconut …
$269,000
Casa 3 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Casa 3 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 2
Esta casa independiente, recientemente renovada, ofrece lo mejor de la isla de Roatan: priva…
$289,000
Casa 6 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Casa 6 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 385 m²
Número de plantas 2
Abrazar el epítome del lujo caribeño con esta exquisita casa de dos niveles, enclavada en el…
$799,000
AdriastarAdriastar
Adosado Adosado 3 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Adosado Adosado 3 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 2
Disfrute de la comodidad, el espacio y las vistas al mar en esta villa de 3 dormitorios, 2 b…
$269,000
Adosado Adosado 3 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Adosado Adosado 3 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Número de plantas 2
Roatan 1 es una gran comunidad! Con piscina y zona verde, agradable para paseos y agradable …
$265,000
