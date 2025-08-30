Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Roatán, Honduras

Casa Borrar
Casa 3 habitaciones en West Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a Casa Coral Dreams! Un movimiento bien diseñado listo, que produce ingresos en e…
$850,000
Casa 5 habitaciones en Crawfish Rock, Honduras
Casa 5 habitaciones
Crawfish Rock, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 511 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a Casa de Palmas, una casa bellamente diseñada enclavada en la serena y cerrada c…
$699,000
Casa 5 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 5 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 242 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a tu sueño retiro caribeño: una oportunidad ideal para cualquiera que busque un e…
$595,000
Casa 2 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 2 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Número de plantas 1
Descubra este hermoso diseño de 2 dormitorios, casa de 2,5 baños que abarca 2.000 pies cuadr…
$575,000
Casa 3 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 3 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 201 m²
Número de plantas 1
Desbloquear el potencial de esta casa de hormigón de 3 dormitorios sin terminar, con vistas …
$425,000
Casa 3 habitaciones en West Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Número de plantas 3
Experimente lo mejor de la isla viviendo en esta exquisita casa de 3 dormitorios, 2 baños en…
$465,000
Casa 4 habitaciones en Thatch Point, Honduras
Casa 4 habitaciones
Thatch Point, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 219 m²
Número de plantas 2
Primera propiedad en carretera cerca de Macaw Market está disponible ahora! Con alta visibil…
$349,000
Casa 2 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 2 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Descubre la última isla viviendo con esta impresionante villa en Coral Views Village. Encara…
$575,000
Casa 3 habitaciones en West End, Honduras
Casa 3 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Número de plantas 2
Experimente la mezcla perfecta del diseño contemporáneo y la tranquilidad de la isla en esta…
$479,000
Casa 6 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Casa 6 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 385 m²
Número de plantas 2
Abrazar el epítome del lujo caribeño con esta exquisita casa de dos niveles, enclavada en el…
$799,000
Casa 3 habitaciones en Flowers Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
Flowers Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 2
Presentando algún día vino. Una hermosa casa de ensueño frente al mar situada en un terreno …
$599,000
Casa 5 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 5 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 279 m²
Número de plantas 2
Charming Island Home with Income Potential - Prime Location Near West End! Situado a pocos …
$420,000
Casa 2 habitaciones en West End, Honduras
Casa 2 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Número de plantas 2
Cabana independiente moderna en el corazón del West End. Esta cabaña totalmente amueblada de…
$243,000
Casa 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 2
Este 3 dormitorios 2 Baños casa se encuentra en la comunidad de Sandy Bay es la casa mejor p…
$210,000
Casa 3 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 3 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 241 m²
Número de plantas 1
Esta excepcional propiedad ofrece constantemente rendimientos excepcionales sobre inversión,…
$1,22M
Casa 4 habitaciones en West End, Honduras
Casa 4 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 251 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a The Luna 'Treehouse', una nueva casa de playa de 2.600 metros cuadrados situada…
$950,000
Casa 2 habitaciones en French Harbour, Honduras
Casa 2 habitaciones
French Harbour, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
Número de plantas 1
¿Buscas tu casa de ensueño con vistas inmejorables a un precio asequible? Bienvenido a Mahog…
$310,000
Casa 2 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 2 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Número de plantas 2
'Descubre el encanto de la vida de la isla en esta espectacular propiedad ubicada en Coco Ro…
$239,000
Casa 4 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 4 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
Número de plantas 1
Esta excepcional propiedad frente a la playa ofrece una oportunidad única para poseer un pin…
$995,000
Casa 6 habitaciones en West End, Honduras
Casa 6 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 6
Nº de cuartos
Área 743 m²
Número de plantas 2
Descubra una residencia extraordinaria enclavada por encima de la zona más buscada de Luna B…
$1,50M
Casa 2 habitaciones en Crawfish Rock, Honduras
Casa 2 habitaciones
Crawfish Rock, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 2
Descubre la experiencia en la playa viviendo en este 2 BR, 2.5 BA llave en mano, casa de 1 a…
$449,000
Casa 3 habitaciones en West Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 2
Encantadora Villa de 3 dormitorios en Turtle Crossing, West Bay Ubicado en la serena comuni…
$337,600
Casa 4 habitaciones en West End, Honduras
Casa 4 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a Coral Vista #1, un pedazo de paraíso enclavado en la impresionante isla de Roat…
$895,000
Casa 6 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 6 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 613 m²
Número de plantas 3
Actualmente en construcción y casi terminada - Esta amplia residencia de tres niveles está p…
$1,39M
Casa 9 habitaciones en West Bay, Honduras
Casa 9 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 8
Área 412 m²
Número de plantas 1
REDUCIDO de $1.450M a $995K El Castillo del Tesoro del Caribe, antiguamente La Mansión en e…
$995,000
Casa 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Casa 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 143 m²
Número de plantas 2
Ubicación, ubicación, ubicación! Ubicado en la punta más occidental de Roatan, Turtle Crossi…
$439,000
Casa 4 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 4 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 297 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a Casa Bahia de Serenidad, una impresionante residencia frente a la playa situada…
$1,000,000
Casa 2 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 2 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
Número de plantas 1
Descubre tu casa de ensueño en la exclusiva Fase 3 de Coral Views! Esta impresionante propie…
$449,000
Casa 4 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 4 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 203 m²
Número de plantas 3
Dolphin House es una atractiva propiedad de 3 dormitorios, 2 baños con un encantador apartam…
$524,000
Casa 4 habitaciones en West End, Honduras
Casa 4 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Número de plantas 2
Experimente la comodidad moderna en Casa Mary 2, una residencia de nueva construcción donde …
$364,500
