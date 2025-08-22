JP & Partners Ltd

Sobre la agencia

Somos una empresa internacional de inversiones inmobiliarias ubicada en Grecia, Polonia, Lituania, Líbano y Montenegro. Comenzamos nuestro viaje en Lituania en 2010, y llegamos a Grecia durante la crisis financiera como pioneros en oportunidades de inversión debido a la asequibilidad de bienes raíces, y la alta demanda de oportunidades de inversión en Grecia de nuestra amplia red de clientes. Nuestro trabajo se centra en la idea de ser la principal agencia inmobiliaria en Grecia en el avance tecnológico y la satisfacción del cliente. Nuestra visión es hacer nuestra comunidad JP & Partners en todo el mundo de personas que están activamente involucradas en la compra y venta de bienes raíces, y para lograrlo; nuestros valores son una fuerte creencia en quién somos, una fuerte confianza en nuestro pueblo, nuestros clientes, y nuestra red B2B, y la persistencia para lograr mayor.