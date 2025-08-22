JP & Partners Ltd

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Somos una empresa internacional de inversiones inmobiliarias ubicada en Grecia, Polonia, Lituania, Líbano y Montenegro.
Comenzamos nuestro viaje en Lituania en 2010, y llegamos a Grecia durante la crisis financiera como pioneros en oportunidades de inversión debido a la asequibilidad de bienes raíces, y la alta demanda de oportunidades de inversión en Grecia de nuestra amplia red de clientes.
Nuestro trabajo se centra en la idea de ser la principal agencia inmobiliaria en Grecia en el avance tecnológico y la satisfacción del cliente.
Nuestra visión es hacer nuestra comunidad JP & Partners en todo el mundo de personas que están activamente involucradas en la compra y venta de bienes raíces, y para lograrlo; nuestros valores son una fuerte creencia en quién somos, una fuerte confianza en nuestro pueblo, nuestros clientes, y nuestra red B2B, y la persistencia para lograr mayor.
El agente inmobiliario Kapelli Tataki, asume la responsabilidad de encontrar la propiedad que busca comprar. También realizamos la venta, la evaluación de alquiler de su propiedad en Atenas y el resto de Grecia. Las áreas se mueven principalmente: Abelokipoi, Polygon, Upper New Blister, New …
La agencia inmobiliaria ARGOLIDA REAL ESTATE está ubicada en las prefecturas de Argolida, Arcadia, Corinth, así como en otras áreas del Peloponés ofreciendo servicios de alta calidad para satisfacer perfectamente los requisitos modernos del mercado inmobiliario.Tenemos un gran número de prop…
GREEKESTATE. UE“Crear valor para nuestros clientes”FilosofíaEl núcleo de nuestra empresa está compuesto por una filosofía clara y exitosa que define nuestros valores y cultura:Ser una empresa líder manteniendo altos estándares y valores personales, sirviendo a nuestros clientes con respeto y…
La Agencia Inmobiliaria El Greko es un consultor y asistente inmobiliario confiable en Grecia. Somos expertos profesionales con profunda experiencia en el mercado inmobiliario de Grecia. Le proporcionaremos ofertas interesantes y relevantes y le ayudaremos a elegir las opciones más adecuadas…
100% transparencia de transacción. La impecable reputación de nuestros notarios, abogados y realistas habla por sí mismo. Toda la historia de nuestras operaciones está disponible en un registro estatal abierto! Las consultas profesionales son gratuitas