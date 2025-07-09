Complejo residencial Piramida

Hotel y complejo residencial para residencia permanente, incluso con animales. Posible transferencia a la gestión del CC.Wyndham Quarter Inicio del nuevo bulevarA 3 km del aeropuerto250m al mar100m del complejo RainbowDirección de construcción del complejo: Batumi, AdliaEntrega del complejo en un marco blanco - Mayo 2025Entrega del complejo con reparaciones - Diciembre 2025Pagos sin intereses hasta finales de 2025400 apartamentos de diferentes tamaños y con diferentes diseños.18 plantasEl complejo es gestionado por una empresa de gestión internacionalInfraestructura: zona verde y parque infantil. En la terraza abierta del Jacuzzi. Terreno deportivo multifuncional para tenis, fútbol, baloncesto.Superficie de apartamentos: de 37.64m2 a 139.33m2Altura de techo: 2.8Los apartamentos se pueden comprar: sin reparación; con reparación, pero sin muebles; con llave de mano.El costo de la reparación es de $600/m2.La renovación del apartamento "turnkey" incluye no sólo obras de acabado y materiales dentro del apartamento, sino también muebles, electrodomésticos, fontanería, etc. accesorios para el hogar.El costo de utilizar la infraestructura del complejo es de $ 0.7 / m2 de la zona de apartamentos, pero no más de $ 35 por mes.Alquiler del apartamento en gestiónCuando el apartamento se entrega a la gerencia de la empresa de gestión, los ingresos recibidos del arrendamiento por la cantidad del 60% de los beneficios serán transferidos al propietario del apartamento, 40% de los beneficios permanecerán con el Código Penal.

Plan de pago$1,000 – reserva (día/dos)30% – pago inicial (incluye $1,000 reserva).Pagos sin intereses hasta diciembre de 2025 con pagos mensuales o trimestrales.Tipos de apartamentos: estudios, 1+1, 2+1.Vistas desde los apartamentos: el mar, el aeropuerto, el complejo residencial Rainbow, las montañas.Los ascensores son gratuitos para los propietarios de tarjetas.El complejo es gestionado por una empresa de gestión internacional: IPM International Property Management.Puedes hacer las reparaciones.Puedes alquilar solo sin la CC.